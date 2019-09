Pakistan accusa India, feriti 4 civili

(ANSA) - ISLAMABAD, 7 SET - Almeno quattro civili pachistani sono rimasti feriti da colpi d'arma da fuoco sparati dalla parte indiana lungo la Linea di Controllo (Loc) tra i due Paesi in Kashmir, mentre partecipavano ad una manifestazione a sostegno della popolazione della parte indiana di questa regione. Ne ha dato notizia il ministero degli Esteri di Islamabad. Il ministero degli Esteri ha convocato oggi l'incaricato d'affari indiano in Pakistan per protestare in relazione all'episodio, avvenuto ieri.