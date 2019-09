Hong Kong: ancora lacrimogeni a Mong Kok

Diverse centinaia di manifestanti, fallito l'assedio all'aeroporto di Hong Kong, si sono ritrovate in serata a Mong Kok, il distretto di Kowloon ad alta densità residenziale, dove hanno circondato la stazione di polizia e costruito barricate sulla strada principale. La polizia, per il secondo giorno di fila, ha usato i lacrimogeni per disperdere la folla, nella prima giornata del 14/esimo weekend di fila di proteste nate dalla legge sulle estradizioni in Cina, ritirata mercoledì ufficialmente dalla governatrice Carrie Lam.