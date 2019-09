Astronauti indiani addestrati in Russia

(ANSA) - MOSCA, 04 SET - Gli astronauti della prima missione spaziale indiana Gaganyaan saranno addestrati in Russia: lo ha detto il premier indiano Narendra Modi in una conferenza stampa a Vladivostok dopo un incontro col presidente russo Vladimir Putin. Lo riporta l'agenzia Interfax. Precedentemente, il capo del centro di addestramento russo dei cosmonauti, Pavel Vlasov, ha fatto sapere che l'inizio della selezione di un astronauta indiano è in programma nel corso di questo mese.