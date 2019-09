Intesa Usa-talebani, via 5400 soldati

(ANSA) - WASHINGTON, 3 SET - Gli Usa ritireranno 5.400 soldati dall'Afghanistan entro 135 giorni dalla firma di un accordo con i talebani, come prima fase di quello che dovrebbe essere un graduale ritiro di tutti i 14mila militari presenti.

Lo ha detto l'inviato speciale americano per l'Afghanistan Zalmay Khalilzad, riferendo ad un canale locale di quel Paese che gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo "in via di principio" con gli insorti ma ammonendo che "non sarà definitivo finché non sarà approvato dal presidente Trump".