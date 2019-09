Hong Kong: in 40.000 a Tamar Park

(ANSA) - PECHINO, 3 SET - Almeno 40.000 persone tra studenti delle superiori, universitari e lavoratori in rappresentanza di oltre 30 settori produttivi si sono ritrovati a Tamar Park per il secondo giorno di sciopero generale indetto dai sindacati di Hong Kong, sollecitando il ritiro della contestatissima legge sulle estradizioni in Cina. In serata, centinaia di dimostranti hanno poi protestato vicino all'ufficio della governatrice Carrie Lam, mentre alcuni hanno occupato la vicina Lung Wo Road, fino a dare vita ad altri momenti di tensione con la polizia.