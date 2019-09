India: Modi premiato da Fondazione Gates

(ANSA) - NEW DELHI, 02 SET - Narendra Modi è stato premiato dalla Fondazione Bill e Melinda Gates per la sua lotta contro l'abitudine indiana di defecare all'aperto, anche in spazi pubblici: lo ha annunciato il Ministro Jitendra Singh, capo della segreteria del premier. Il premio, che verrà consegnato durante il prossimo viaggio di Modi negli Stati Uniti, è il riconoscimento della Fondazione Gates alla campagna Swachh Bharat Abhiyan lanciata dal premier indiano poco dopo l'inizio del suo primo mandato, nel 2014. Secondo dati recenti, la campagna, che si è sviluppata seguendo due tronconi, con progetti diversi per le zone rurali e per le città, ha toccato il 90 per cento del risultato, con ottimi risultati nelle campagne, dove nell'80 per cento dei villaggi sono stati costruiti servizi igienici.