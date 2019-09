Esplosione in zona internazionale Kabul

(ANSA) - KABUL, 2 SET - Una forte esplosione ha colpito il Green Village, la zona di Kabul che ospita organizzazioni e personale internazionali. Lo riferisce il portavoce del ministro degli interni dell'Afghanistan, Nasrat Rahimi. Non ci sono al momento notizie di vittime. L'esplosione è avvenuta mentre l'inviato Usa Zalmay Khalilzad si trova nella capitale per aggiornare il presidente afghano Ashraf Ghani sull'accordo "di principio" con i talebani per la fine della guerra.