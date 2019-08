Indonesia: proteste violente a Jayapura

(ANSA) - ROMA, 30 AGO - Continuano le violenze in Indonesia, dove i manifestanti hanno dato alle fiamme edifici di Jayapura, capitale della provincia orientale di Papua, costringendo la compagnia elettrica statale a tagliare l'elettricità in alcuni distretti.

Secondo quanto riferito dai media indonesiani citati dai siti internazionali, ieri la polizia ha sparato gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti che hanno anche dato fuoco alle automobili e lanciato pietre contro negozi e uffici. I manifestanti hanno anche dato alle fiamme un ufficio legislativo locale.

La regione è stata tormentata da disordini per due settimane, a causa di denunce di discriminazione razziale ed etnica da parte delle autorità. Alcuni manifestanti chiedono anche un voto per l'indipendenza, una mossa esclusa dal ministro della Sicurezza indonesiano. Giovedì sera, il presidente indonesiano Joko Widodo ha invitato alla calma, annunciando di aver ordinato "un'azione ferma contro le azioni anarchiche e razziste".