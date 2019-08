HOng Kong: polizia vieta corteo di massa

(ANSA) - PECHINO, 29 AGO - La polizia di Hong Kong ha negato il via libera alla manifestazione di sabato del Civil Human Right Front, gruppo delle mobilitazioni pacifiche pro-democrazia, a causa dei timori per la sicurezza e delle "distruzioni su larga scala". Raduno a Chater Garden, nel cuore della città, e poi corteo verso l'ufficio di rappresentanza della Cina: questo il programma originario, cassato dalla polizia per la vicinanza a "sedi sensibili", come la Government House e la Court of Final Appeal.