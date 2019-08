Hong Kong:attivisti, proteste continuano

(ANSA) - PECHINO, 19 AGO - Hong Kong si prepara a un'altra settimana piena di proteste: una già domani, in base agli aggiornamenti diffusi su un account di Telegram dei manifestanti pro-democrazia, che coinvolgerà gli studenti delle scuole superiori.

All'indomani della manifestazione di massa pacifica che ha mobilitato 1,7 milioni di persone, almeno nella stima degli organizzatori del Civil Human Rights Front, un gruppo di attivisti ha tenuto quella che è stata presentata come la "conferenza stampa dei cittadini", trasmessa anche in streaming.

"Una gran parte delle proteste è stata pacifica. La maggior parte della popolazione di Hong Kong vuole andare avanti. Dopo due mesi e mezzo sembra che il governo di Hong Kong non abbia risposto alle nostre cinque domande. Io auspico una rapida decisione del governo in modo che non dobbiamo più protestare", ha detto ad esempio Chris Wang, parlando in cantonese e a volto coperto, in risposta a una domanda su quale futuro prevarrà tra l'attivismo pacifico e quello violento.