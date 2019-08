Kabul, kamikaze a matrimonio: 63 morti

E' salito ad almeno 63 morti il bilancio dell'attentato suicida di ieri durante una festa di matrimonio a Kabul.

I feriti nell'attacco kamikaze sono 182. "Tutte le persone uccise e ferite sono civili. Tra le vittime ci sono anche donne e bambini", ha comunicato oggi il ministero degli Interni afgano.

L'esplosione è avvenuta all'interno di una sala per matrimoni nella parte occidentale della capitale intorno alle 22:30 ora locale (le 20 in Italia). Testimoni oculari hanno riferito all'ANSA che l'attentatore suicida ha fatto detonare i suoi esplosivi tra gli ospiti all'interno della sala.

I talebani hanno negato il coinvolgimento in questo attacco e hanno condannato il prendere di mira eventi come questo.