Hong Kong: in corso marcia pro-Cina

(ANSA) - PECHINO, 17 AGO - Nel weekend di Hong Kong ad alta tensione c'è anche la manifestazione pro-Pechino, convocata per esprimere contrarietà alla violenza e per tutelare l'ex colonia.

Diverse centinaia di persone si sono ritrovate, sventolando sia le bandiere della città autonoma sia quella rossa con le cinque stelle di Pechino, vicino al complesso del Consiglio legislativo, il parlamentino locale, allo scopo di esprimere il sostegno al governo e alla polizia locali.

Il fronte pro-establishment, ricordano i media locali, difende l'operato degli agenti per tenere sotto controllo le proteste pro-democrazia, accusando i manifestanti avversari di aver minato la stabilità e l'ordine di Hong Kong.