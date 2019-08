Hong Kong: si dimette il Ceo di Cathay

(ANSA) - PECHINO, 16 AGO - Cathay Pacific ha annunciato le dimissioni del Ceo Rupert Hogg a distanza di pochi giorni dalle aspre critiche della Cina verso la compagnia aerea basata a Hong Kong per l'appoggio del suo personale, tra cui i piloti, alle proteste pro-democrazia dell'ex colonia. In una comunicazione all'Hong Kong stock exchange, Cathay ha detto che Hogg "si è fatto carico delle responsabilità come leader del vettore alla luce dei fatti recenti accaduti". Il manager è stato sostituito da Augustus Tang, veterano di Swire Group, principale azionista della società.