Hong Kong: Trump a Xi, incontriamoci

(ANSA) - ROMA, 15 AGO - "Conosco molto bene il presidente cinese Xi. È un grande leader che ha molto rispetto per il suo popolo. È anche un brav'uomo in un 'affare difficile'. Ho ZERO dubbi sul fatto che se il presidente Xi vuole risolvere rapidamente e umanamente il problema di Hong Kong, può farlo.

Incontro personale?". Lo twitta il presidente americano Donald Trump a proposito della crisi a Hong Kong, suggerendo un incontro tra i due. Poi aggiunge che la Cina "vuole certamente un accordo" commerciale gli Usa, "ma prima lasciamoli lavorare con umanità su Hong Kong".