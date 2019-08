India: salite a 210 vittime alluvioni

(ANSA) - NEW DELHI, 13 AGO - Sono salite a 210 le vittime delle inondazioni in tutto il paese, di cui 88 nel solo Kerala.

Funzionari dello stato del Kerala prevedono che il bilancio sia destinato a salire perché almeno 45 altre persone risultano scomparse; in tre distretti del Kerala, Ernakulam, Idduki, e Alappuzha, resta la massima allerta per "piogge estremamente intense". Quasi 400mila persone sono rifugiate nei campi di soccorso allestiti nei giorni scorsi dalla Protezione Civile, in attesa di capire se e quando potranno rientrare nelle loro abitazioni. Le piogge monsoniche si stanno abbattendo con la massima intensità in due stati più a nord, il Karnataka e il Gujarat: in Karnataka, dove la Protezione Civile ha già messo in salvo sino ad oggi ventimila persone, il governo ha annunciato che le celebrazioni per il giorno dell'Indipendenza, il 15 agosto, saranno in tono minore.