Preghiere in Kashmir nel giorno di Eid

(ANSA) - NEW DELHI, 12 AGO - Le preghiere per la festa islamica di Eid al-Adha si sarebbero tenute oggi in varie moschee del Jammu e Kashmir senza incidenti: lo afferma la polizia della regione in una nota.

Il ministero degli Esteri ha diffuso foto e video di fedeli che si affollano in varie moschee, ma il portavoce non ha saputo confermare in quali distretti siano state prese le immagini. Non ci sono conferme da parte di fonti indipendenti su come si sia svolta la giornata, una delle più importanti del calendario musulmano, nello Stato dove il coprifuoco resta rigido e tutte le comunicazioni sono ancora sospese, dopo l'annuncio del governo, una settimana fa, della cancellazione dell'articolo della Costituzione che aveva garantito al Kashmir indiano l'autonomia da 70 anni.

L'agenzia di stampa Pti cita il tweet di un sottosegretario del ministero degli Interni secondo cui tutte le moschee di Anantnag, Bugdam, Bandipore sono state aperte per le preghiere e nell'antica moschea di Baramulla si sarebbero riuniti 10 mila fedeli.