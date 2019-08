Pakistan: 39 morti per i monsoni

(ANSA) - ISLAMABAD, 12 AGO - E' salito ad almeno 39 il bilancio dei morti per le piogge monsoniche in Pakistan negli ultimi tre giorni. Il numero più alto di vittime e i danni maggiori si registrano nella provincia di Sindh, specialmente nel capoluogo Karachi, la maggiore città e cuore economico del Paese.

Vittime e danni sono segnalati anche nelle province di Khyber Pakhtunkhwa e Punjab. Il primo ministro Imran Khan ha dato disposizioni a tutti i membri del Parlamento perché restino nelle loro circoscrizioni durante i giorni di vacanza per la Festa del Sacrificio islamica e l'anniversario dell'Indipendenza, che cade domani, per coordinare le operazioni di soccorso.