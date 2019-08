Hong Kong,pareti imbrattate in aeroporto

(ANSA) - ROMA, 12 AGO - I manifestanti che stanno occupando l'aeroporto di Hong Kong hanno appeso volantini e foglietti sui tabelloni delle partenze.

"Scusate per l'inconveniente, ma stiamo lottando per la sopravvivenza!", è scritto su uno dei poster. "Vergogna per i poliziotti", si legge su un altro. "Non biasimate noi! Biasimate il governo!". Qualcuno ha invece direttamente imbrattato con lo spray pareti e porte dei check-in con lo slogan delle proteste, "Occhio per occhio!"