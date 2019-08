Hong Kong: domani riprendono voli

(ANSA) - HONG KONG, 12 AGO - Le autorità dell'aeroporto di Hong Kong hanno annunciato che lo scalo riprenderà i voli a partire dalle 6 di mattina di martedì, dopo aver sospeso le operazioni a seguito dell'occupazione del terminal principale da parte di migliaia di manifestanti, per protestare contro le autorità dell'ex colonia britannica.

Tutti i voli di oggi che non avevano completato le procedure di check-in entro il pomeriggio sono stati cancellati, così come i voli in arrivo che non erano ancora decollati dall'aeroporto di partenza. Il personale dell'aeroporto ha consigliato ai passeggeri di lasciare l'aeroporto, per la loro sicurezza.