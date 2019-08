Pakistan: 30 morti per le piogge

(ANSA) - ISLAMABAD, 11 AGO - Almeno 30 persone sono morte in Pakistan a causa delle piogge monsoniche che stanno investendo diverse zone del paese da due giorni. A Karachi, città più popolosa e cuore economico del paese, si registra il bilancio più pesante delle vittime, 14, secondo quanto riferito dalle autorità locali.

Ad aggravare la situazione, quasi la metà della città è rimasta senza corrente e le arterie principali si sono inondate.

Mentre l'acqua è entrata anche in diverse abitazioni ai piani bassi. In città ha continuato a piovere con forza per tutta la giornata di domenica e l'intensità si è ridotta soltanto nelle prime ore della notte.