Hong Kong: nuovo raduno in un parco

(ANSA) - HONG KONG, 11 AGO - I manifestanti pro-democrazia hanno cominciato a radunarsi in un parco del centro di Hong Kong per una nuova giornata di proteste, generalmente iniziate pacificamente ma spesso finite in scontri con la polizia.

Uno degli organizzatori ha detto che il raduno di Victoria Park fornirà alle persone una sede per esprimersi e avanzare le proprie richieste in modo pacifico, ma che non è possibile fermare quanti vogliono andare in strada per sfidare le autorità.

Hong Kong vive la nona settimana di proteste senza soluzioni in vista. Il movimento chiede le dimissioni della leader della città, Carrie Lam, elezioni democratiche, il rilascio dei dimostranti arrestati durante le precedenti proteste e un'indagine sull'uso della forza da parte della polizia contro i manifestanti. (ANSA)