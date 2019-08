Hong Kong: turismo in netto calo

(ANSA) - ROMA, 9 AGO - Le proteste che proseguono ormai da nove settimane a Hong Kong mettono a dura prova il settore del turismo della metropoli, che secondo fonti ufficiali ha segnato un netto declino nelle ultime settimane: l'Ente del Turismo locale ha reso noto che nella seconda metà di luglio il numero degli arrivi ha registrato un "calo a due cifre" rispetto allo stesso periodo del mese precedente. E come se non bastasse, scrive la Bbc online, gli operatori del settore "riportano che il numero delle prenotazioni (alberghiere, ndr) per i mesi di agosto e settembre è sceso notevolmente". Stessa cosa dicasi per gli acquisti dei biglietti aerei, come ha commentato la compagnia di bandiera di Hong Kong - la Cathay Pacific - senza fornire dati ma sottolineando che l'attività "risente dell'impatto dei disordini locali di natura politica". Questo, ha detto il presidente del Cathay Pacific Group, John Slosar, "ha portato ad un notevole calo delle prenotazioni dei prossimi mesi, in particolare per i voli in arrivo".