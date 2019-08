Terremoto 5.9 a Taiwan, morta una donna

(ANSA) - ROMA, 8 AGO - Un terremoto di magnitudo 5.9 ha scosso l'isola di Taiwan alle 5.30 del mattino ora locale (le 23.30 in Italia). Lo riporta l'Usgs. Il sisma ha colpito in particolare la città di Ilan, nel nordest del Paese. Una donna è morta a New Taipei City, colpita da un mobile caduto nella sua abitazione. Non si hanno notizie di altre vittime o danni gravi, ma le tv hanno mostrato immagini di merci cadute dagli scaffali dei negozi e grattacieli oscillanti.

La scossa ha causato anche blackout elettrici e perdite di gas in alcune zone. L'epicentro è stato individuato nell'oceano, a 22 chilometri di profondità. Poco dopo c'è stato un altro movimento tellurico, del 4.5. Taiwan si trova sul cosiddetto 'anello di fuoco' ed è soggetta a frequenti terremoti. Nel 1999 un di questi, di magnitudo 7.6, uccise oltre 2.300 persone.