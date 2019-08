Pakistan sospende il treno con l'India

Il Pakistan ha annunciato oggi la sospensione di un servizio ferroviario chiave con la vicina India in risposta alla decisione di New Delhi di revocare lo statuto speciale al Kashmir.

Il ministro dei Trasporti pachistano, Sheikh Rashid Ahmad, ha reso noto che il servizio Express - o 'Friendship Express' (Espresso dell'Amicizia) - viene sospeso con effetto immediato.

L'annuncio è giunto mentre i passeggeri aspettavano il treno alla stazione di Lahore per recarsi in India.