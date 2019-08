Pakistan: arrestata figlia Nawaz Sharif

(ANSA) - ISLAMABAD, 8 AGO - L'autorità anti-corruzione pachistana (NAB) ha arrestato oggi a Lahore la figlia dell'ex premier Nawaz Sharif - Maryam Nawaz Sharif - rimosso dall'incarico dalla Corte suprema in seguito alle accuse di corruzione contro di lui.

Secondo fonti anonime la donna, che è anche vice presidente della Lega Musulmana Pachistana Nawaz (PML-N), è stata arrestata mentre visitava suo padre in carcere nella prigione di Kot Lakhpat.

Maryam Nawaz era stata convocata per oggi nell'ambito di un caso di corruzione legato allo zuccherificio Choudhry.