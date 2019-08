Kashmir: Ue, evitare escalation tensioni

(ANSA) - BRUXELLES, 8 AGO - L'alto rappresentante della politica estera della Ue, Federica Mogherini, ha avuto una conversazione telefonica con il ministro degli Esteri indiano, Subrahmanyam Jaishankar, e con quello pachistano, Shah Mahmood Qureshi.

Con entrambi ha sottolineato l'importanza di evitare un'escalation di tensioni in Kashmir e nella regione, per questo ha definito "cruciale" il dialogo tra India e Pakistan.

"L'Ue sostiene una soluzione politica tra le due parti" sulla questione del Kashmir, "unica via per risolvere una disputa che provoca instabilità nella regione", ha detto Mogherini.