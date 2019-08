Kashmir: Pakistan, no opzione militare

(ANSA) - ISLAMABAD, 8 AGO - Il Pakistan non sta prendendo in considerazione un'opzione militare per risolvere la crisi del Kashmir, ma che sta cercando una risposta politica e legale alla revoca indiana dello statuto speciale della regione. Ad affermarlo il ministro degli Esteri Shah Mahmood Qureshi in conferenza stampa a Islamabad, aggiungendo che presto si recherà in Cina per informare Pechino sulla situazione.