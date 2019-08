Kashmir: media, oltre 500 arresti

(ANSA) - NEW DELHI, 8 AGO - Le agenzie di sicurezza indiane hanno arrestato oltre 500 persone nel Kashmir indiano per prevenire ulteriori violenze: lo riporta l'emittente radiofonica statale All India Radio. Ieri un giovane manifestante è morto durante gli scontri con la polizia a Srinagar, capitale del Jammu e Kashmir, mentre almeno altri sei sono stati ricoverati in ospedale, alcuni con ferite d'arma da fuoco.