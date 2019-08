Kashmir: Guterres, massima moderazione

(ANSA) - NEW YORK, 08 AGO - Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, sta seguendo "con preoccupazione" la situazione in Jammu e Kashmir e "fa appello alla massima moderazione". In una nota del suo portavoce, Guterres ha ricordato che la posizione del Palazzo di Vetro nella regione e' regolata dalla Carta delle Nazioni Unite e dalle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza. Guterres ha fatto sapere che "e' preoccupato per le restrizioni poste dalla parte indiana del Kashmir, che potrebbero aggravare la situazione dei diritti umani nella regione". E invita tutte le parti ad evitare di adottare azioni che potrebbero influire sullo status di Jammu e Kashmir. (ANSA)