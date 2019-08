Raid a casa ex presidente Kirghizistan

(ANSA) - MOSCA, 7 AGO - Le forze speciali hanno prelevato l'ex presidente del Kirghizistan, Almazbek Atambayev, che è stato portato via in elicottero dalla sua casa nel villaggio di Koy Tash. Il Consiglio di sicurezza nazionale kirghiso ha confermato a Interfax l'operazione. Nel corso dell'azione sono stati usati solo "proiettili di gomma". Secondo Ria Novosti l'arresto di Atambayev è dovuto al fatto che l'ex presidente non si è presentato per tre volte alla polizia per testimoniare sul caso della liberazione illegale di un noto criminale.