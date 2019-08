Cina, reagirà se Usa dispiegherà missili

(ANSA) - ROMA, 6 AGO - La Cina "non starà pigramente a guardare" se gli Stati Uniti dispiegheranno missili a raggio intermedio nella regione indo-pacifica. Lo ha detto il responsabile del controllo delle armi di Pechino Fu Cong esortando i Paesi vicini a chiudere le porte agli armamenti americani. Durante il fine settimana il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Mark Esper ha dichiarato di voler schierare missili convenzionali di medio raggio nell'area Asia-Pacifico entro pochi mesi. Una iniziativa vietata dal Trattato sulle forze nucleari a raggio intermedio firmato dalla Russia e dagli Stati Uniti nel 1987, scaduto però venerdì scorso dopo il ritiro di Washington per presunte violazioni da parte della Russia, circostanza che Mosca nega. Fu ha affermato che la Cina non ha intenzione di concludere un accordo trilaterale sul controllo degli armamenti con gli Stati Uniti e la Russia, ma resta impegnata in discussioni multilaterali sul disarmo.