Cina avverte attivisti Hong Kong

(ANSA) - ROMA, 6 AGO - La Cina ha messo oggi in guardia i manifestanti di Hong Kong dallo "scherzare con il fuoco". Un portavoce dell'ufficio del governo centrale cinese nell'ex colonia britannica, citato dalla Bbc, ha invitato gli attivisti a "non sottovalutare la ferma determinazione del governo centrale" di Pechino, e ha aggiunto che forze anti-cinesi sono "i registi dietro le quinte" delle violenze avvenute in città.