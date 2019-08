Tokyo rimuove Seul da white list export

(ANSA) - TOKYO, 2 AGO - Il governo giapponese ha deciso di rimuovere la Corea del Sud dalla lista dei Paesi che godono di un trattamento preferenziale nell'export commerciale, una risoluzione che potrebbe inasprire i già tesi rapporti diplomatici tra i due vicini. L'esecutivo del premier conservatore Shinzo Abe ha reso noto che il provvedimento entrerà in vigore a fine mese e obbligherà le aziende coreane a chiedere speciali permessi per le importazioni di materiali che possono essere utilizzati anche per scopi militari. Tra questi le componenti utilizzate nella produzione dei semiconduttori, gli schermi per i telefonini e gli apparecchi televisivi. Si tratta della prima volta che un paese viene escluso da Tokyo dalla 'white list', formata da 27 nazioni, e nella quale la Corea del Sud era parte integrante del 2004.