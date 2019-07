Santona sudcoreana condannata a 6 anni

(ANSA) - ROMA, 31 LUG - La leader di una setta sudcoreana dedita al culto del giorno del giudizio universale era riuscita a convincere circa 400 suoi seguaci a ritirarsi in un'isola delle Fiji, sostenendo che in questo modo si sarebbero salvati da un imminente disastro. Ora, la donna, Shin Ok-ju, fondatrice della Grace Road Church, è stata condannata a sei anni di prigione per aver sequestrato i suoi seguaci e averli sottoposti a violenze. Alle persone condotte sull'isola era stato sottratto il passaporto e molti di loro hanno dichiarato di essere stati sottoposti a percosse per "liberarli dagli spiriti maligni". Ora, Shin Ok-ju è stata giudicata colpevole da un tribunale sudcoreano di diversi capi di imputazione, tra cui violenze, abusi su minori e frode.