Afghanistan, attacco a partito di Ghani

(ANSA) - KABUL, 29 LUG - E' di almeno un morto e 13 feriti il bilancio di una esplosione seguita da un attacco armato a Kabul, in Afghanistan, nel primo giorno di campagna per le elezioni presidenziali in programma a fine settembre.

Il commando armato, riferiscono residenti all'ANSA, ha preso di mira un ufficio del Green Trend, il movimento politico di Amrullah Saleh, ex ministro dell'Interno e candidato alla vicepresidenza in ticket con il presidente uscente Ashraf Ghani.

Non è ancora chiaro se Saleh si trovasse nell'edificio al momento dell'attacco. "Sta bene", fanno sapere dal suo ufficio.