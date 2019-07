Hong Kong: manifestanti di nuovo in piazza, sfidano polizia

Migliaia di manifestanti hanno iniziato a marciare nel centro di Hong Kong sfidando ancora una volta il divieto della polizia, il giorno dopo gli scontri avvenuti tra agenti e dimostranti che protestavano contro l'aggressione subita domenica scorsa da alcuni attivisti.

Una enorme folla si è riunita nel cuore del centro commerciale di Hong Kong dopo che la polizia ha concesso l'autorizzazione a protestare in un parco, ma non a marciare attraverso la città. Tuttavia, nonostante il divieto, alcuni si sono riversati per le strade.