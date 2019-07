Al via campagna per elezioni Afghanistan

(ANSA) - KABUL, 28 LUG - Al via in Afghanistan la campagna elettorale per le presidenziali, in un clima di insicurezza che attraversa il Paese. Sono 18 i candidati alle elezioni che si terranno il 28 settembre. Tra questi anche l'attuale presidente, Ashraf Ghani, il Ceo per il governo di unità nazionale, Abdullah Abdullah, e l'ex consigliere alla sicurezza nazionale, Hanif Atmar. Oggi Ghani farà un discorso agli elettori durante un raduno a Kabul mentre sono previste assemblee degli altri candidati in vari punti della capitale afghana.

Imponenti misure di sicurezza sono state dispiegate per proteggere i candidati e il governo ha mobilitato 900 poliziotti. Intanto, un funzionario afghano ha affermato che il governo terrà i primi negoziati diretti con i talebani in un incontro previsto nelle prossime due settimane.