India: maltempo, 500 evacuati da treno

(ANSA) - NEW DELHI, 27 LUG - Oltre 500 passeggeri su circa 700 sono stati evacuati oggi in India da un treno rimasto bloccato fra due stazioni vicino a Mumbai a causa delle inondazioni provocate dalle piogge monsoniche: lo ha reso noto l'ufficio gestione disastri dello Stato di Maharashtra.

I passeggeri sono stati tratti in salvo grazie a un'operazione congiunta eseguita dalla Forza di risposa nazionale contro i disastri e dalla Marina.

Il primo gruppo di 150 passeggeri è stato portato al sicuro nove ore dopo che il treno era rimasto bloccato sui binari a circa 90 km da Mumbai.