Myanmar: 'adesso il momento per esserci'

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - "L'ambasciata è molto impegnata a stimolare l'interesse degli operatori economici italiani verso un mercato in crescita, che è nelle sue fasi iniziali di sviluppo, ma che promette per i prossimi anni". Lo ha spiegato all'ANSA Alessandra Schiavo, ambasciatrice d'Italia in Myanmar, a margine della XIII conferenza degli ambasciatori in corso alla Farnesina. Myanmar è un paese "ricco di risorse naturali", ha ricordato l'ambasciatrice, "rimarcando come sia "importante che operatori italiani comincino a essere presenti, perchè è molto più facile affermarsi in un mercato in espansione che cercare di erodere delle quote di mercato già conquistate da altri".