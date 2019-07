Ambasciatore in Cina, un mercato enorme

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - "La Cina è un mercato enorme di cui possiamo beneficiare, noi cerchiamo di creare opportunità di business che si traducono in maggiore opportunità per il nostro Paese". Lo ha detto l'ambasciatore italiano a Pechino, Ettore Sequi, nel corso di un Forum ANSA organizzato a margine della XIII conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici, di cui l'ANSA è media partner.

"Si tratta - ha aggiunto - di creare correnti di conoscenza di intelligenza. Il capitale umano è fondamentale, i cinesi hanno bisogno di confrontarsi spesso di entrare in sintonia, di capire cosa vuole l'altro. In questo la diplomazia è insostituibile".