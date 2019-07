Seul, si immola ad ambasciata Giappone

(ANSA) - SEUL, 19 LUG - Un uomo si è dato fuoco davanti all'ambasciata giapponese a Seul, in un clima sociale esasperato dalle crescenti dispute commerciali tra la Corea del Sud e il Giappone. La polizia ha affermato che l'uomo, di circa 70 anni, si è dato fuoco all'interno della sua auto parcheggiata di fronte a un edificio che ospita l'ambasciata giapponese. E' stato subito soccorso e portato in un ospedale. Non sono state fornite informazioni sulle sue condizioni ma secondo i media locali non sarebbe cosciente. Ignoto anche il movente della sua azione.

I legami tra Seul e Tokyo sono precipitati al loro punto più basso da quando il Giappone ha rafforzato i controlli sulle esportazioni di alcuni materiali high-tech. La polizia dice che nella macchina dell'uomo sono stati trovati materiali infiammabili sospetti.