Pakistan: arrestato ex premier Abbasi

(ANSA) - ISLAMABAD, 18 LUG - L'ex primo ministro pachistano Shahid Khaqan Abbasi, in carica fino al maggio del 2018, è stato arrestato oggi dagli investigatori dell'Ufficio per la lotta alla corruzione. Abbasi fa parte del partito Lega musulmana Nawaz (Pml-N) del suo predecessore Nawaz Sharif, che sta a sua volta scontando una pena a sette anni di reclusione per corruzione.