Sanzioni Usa a dei generali birmani

(ANSA) - WASHINGTON, 17 LUG - Gli Stati Uniti hanno colpito con sanzioni quattro generali birmani, compreso il comandante in capo del Paese e il suo vice, per le uccisioni di massa di membri della minoranza musulmana Rohingya. Il segretario di stato Mike Pompeo ha definito i quattro responsabili di violazioni dei diritti umani, comprese uccisioni extragiudiziali nello Stato settentrionale di Rakhine, in Myanmar. I generali e i loro familiari non potranno viaggiare verso gli Usa.

I quattro sono il comandante in capo Min Aung Hlaing, il suo vice Soe Win e due subordinati ritenuti responsabili per gli abusi. I militari del Myanmar sono stati accusati di diffuse violazioni dei diritti che hanno portato circa 700.000 Rohingya a fuggire dal Paese da agosto 2017.