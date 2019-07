Giappone,record di suicidi tra i giovani

(ANSA) - TOKYO, 17 LUG - Suicidi in calo per il nono anno consecutivo in Giappone - uno dei Paesi con la più alta percentuale al mondo - ma risulta in aumento il numero dei giovani sotto i 19 anni di età che si tolgono la vita, ad un livello mai registrato prima.

Secondo i dati del 'White Paper' pubblicato dall'ufficio di Gabinetto, il totale dei suicidi nel 2018 si è assestato a 20.840, equivalente a 16,5 persone ogni 100mila abitanti, il più basso dall'inizio delle statistiche, nel 1978. Tra gli adolescenti invece il rapporto è in controtendenza, pari a 2,8 per ogni 100mila abitanti, per un totale di 599 persone: il livello più alto degli ultimi 37 anni.