Iran: espulsa cantante Joss Stone

(ANSA) - TEHERAN, 4 LUG - La popolare cantante britannica Joss Stone è stata espulsa dall'Iran poche ore dopo l'arrivo a Teheran dove doveva tenere un concerto. Lo rivela la stessa cantante su Instagram.

"Bene, siamo arrivati in Iran, ci hanno fermato e poi espulso", dice l'artista in un video postando anche foto di se stessa mentre è in procinto di salire su un aereo diretto all'isola di Kish, nel Golfo Persico, al largo della costa meridionale dell'Iran, e considerata una zona economica libera che consente i viaggi ai cittadini di tutte le nazionalità.

I commenti della cantante sono stati ripresi dai media iraniani, ma al momento sul caso le autorità iraniane non si sono espresse.