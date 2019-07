Corea Nord: libero studente australiano

(ANSA) - PECHINO, 4 LUG - Avventura a lieto fine per Alek Sigley, lo studente universitario australiano arrestato in Corea del Nord: il premier di Canberra Scott Morrison ha annunciato al parlamento la sua liberazione e partenza dallo Stato eremita. La famiglia e gli amici in Giappone avevano perso ogni contatto da martedì della scorsa settimana. "Siamo stati avvisati che la Corea del Nord lo ha rilasciato e che ora Sigley ha lasciato il Paese e posso confermare che è al sicuro", ha aggiunto Morrison, ammettendo per la prima volta la detenzione dello studente.