Kashmir: bus cade in burrone, 31 morti

Almeno 31 persone sono morte e altre sette sono rimaste ferite nello schianto di un minibus precipitato in una gola nel Kashmir controllato dall'India. Il mezzo è precipitato oggi da una strada di montagna dell'Himalaya mentre affrontava una curva ed è rotolato giù in un burrone profondo 150 metri che costeggia un ruscello roccioso. L'autobus si è schiantato sulle rocce spaccandosi in in diversi pezzi.

L'India ha le strade più pericolose del mondo, con circa 150.000 morti e 470.000 feriti ogni anno. La maggior parte degli incidenti sono imputabili a una guida spericolata, strade mal gestite e veicoli vetusti.