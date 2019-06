Corea Nord: Trump, no fretta su sanzioni

(ANSA) - PECHINO, 30 GIU - "Non c'è alcuna fretta di risolvere la questione delle sanzioni contro la Corea del Nord": lo ha detto il presidente Usa Donald Trump, nella conferenza stampa congiunta con il presidente sudcoreano Moon Jae-In, dicendo di non "vedere l'ora di incontrare" il leader Kim Jong-un alla zona demilitarizzata, la Dmz. "Quello che stiamo per fare oggi va nella giusta direzione", ha aggiunto il tycoon.