Afghanistan: raid sui talebani, 48 morti

(ANSA) - KABUL, 30 GIU - Almeno 48 talebani, tra cui 14 comandanti, sono stati uccisi in un raid aereo avvenuto nella provincia afghana di Balkh, nel nord del Paese, nell'ambito di un'offensiva, via terra e aerea, lanciata contro gli estremisti in alcune province.

"L'operazione è scattata stanotte alle 2 durante il raduno di talebani nell'area di Budana Qala, nel distretto di Shulgara, dove gli estremisti stavano pianificando attacchi sincronizzati contro le forze afghane nei checkpoint", ha detto Fawad Aman, vice portavoce del ministero della Difesa afghano. L'attacco contro i fondamentalisti è avvenuto proprio mentre a Doha iniziavano i colloqui di pace tra Usa e talebani.