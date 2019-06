Trump arrivato a Seul, domani alla Dmz

(ANSA) - PECHINO, 29 GIU - Il presidente Donald Trump è atterrato con l'Air Force One alla Osan Air Base, alle porte di Seul: domani è in programma il bilaterale con il presidente sudcoreano Moon Jae-in e la visita, insieme, alla Dmz, la zona demilitarizzata che separa le due Coree, dove potrebbe incontrare il leader nordcoreano Kim Jong-un.

Il tycoon ha partecipato alla seconda giornata dei lavori del G20 di Osaka, in Giappone, incontrando il presidente Xi Jinping.